Il fiume Chicago si colora di verde per la vicina festa di San Patrizio – FOTO E VIDEO

La festa di San Patrizio (in inglese: Saint Patrick’s Day, spesso chiamato anche St. Paddy’s Day o più semplicemente Paddy’s Day), è una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno in onore di san Patrizio, patrono dell’Irlanda. La festa commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda.

Il 17 marzo è festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, mentre è una festività bancaria (bank holiday) nell’Irlanda del Nord. In preparazione per il “St. Patrick’s Day” per cinque giorni, il fiume di Chicago (in inglese Chicago River), un fiume lungo 251 chilometri che scorre attraverso Chicago, si dipinge di verde.