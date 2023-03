In Canada è stato un febbraio freddissimo: record assoluto nel Nunavut

MeteoWeb

In meteorologia gli estremi tendono sempre a compensarsi e la conferma arriva dalle anomalie termiche del mese di Febbraio appena concluso in Canada. Dopo un Gennaio eccezionalmente caldo, infatti, il Canada ha vissuto un Febbraio davvero glaciale con anomalie mensili finali di gran lunga inferiori rispetto alle medie storiche. E’ stato un mese eccezionalmente freddo in tutto il Nord del Paese e in modo particolare nella zona nord/orientale, con un record assoluto per Rankin Inlet che ha avuto uno scarto dalla norma di -6°C registrando il mese di Febbraio più freddo di sempre.

L’anomalia fredda più importante è stata proprio quella del Nunavut, mentre nelle praterie occidentali e lungo la costa occidentale, nell’ampia area tra l’Alaska e gli USA, la situazione è stata in linea con la norma. E’ stato un mese caldo, invece, soltanto nell’Ontario dove spiccano dati di +3°C rispetto alla media nella zona di Toronto e dei Grandi Laghi, comunque in una porzione di territorio molto piccola rispetto all’enormità delle anomalie negative di gran parte del Paese.