Friuli Venezia Giulia, incendio boschivo a Potocco: elicottero in azione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I volontari della Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia stanno intervenendo per spegnere un incendio boschivo che si è sviluppato nella zona in prossimità della borgata di Potocco, a Chiusaforte, in provincia di Udine. Da Tolmezzo è decollato l’elicottero della Protezione Civile regionale per effettuare lanci d’acqua (da vascone o dal fiume Fella; possibile installazione di un vascone nel campo sportivo). Sul posto anche gli uomini del Corpo forestale regionale della stazione di Paluzza e i Vigili del Fuoco.