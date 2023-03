Vasto incendio tra Piemonte e Valle d’Aosta: il vento spinge le fiamme verso le palazzine | FOTO

MeteoWeb

Un incendio boschivo è divampato in serata al confine tra Carema (Torino) e Pont-Saint-Martin (Aosta). Il forte vento – fa sapere il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco – spinge le fiamme verso valle, dove si trovano alcune palazzine e anche un distributore di carburante. Il rogo è piuttosto esteso, in una zona collinare non accessibile ai veicoli. Per questo, alcune squadre si stanno avvicinando al fronte a piedi, mentre altre stanno a protezione degli edifici vicini.

Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco professionisti di Aosta e Ivrea insieme ai volontari di Pont-Saint-Martin. “Il rogo è un’area difficile da raggiungere. Al momento le fiamme sono nel territorio di Carema, ma al confine con Pont-Saint-Martin”, spiega il sindaco del comune valdostano, Marco Sucquet. “Il vento – spiega – spinge in direzione del Piemonte”.