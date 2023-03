Vento e siccità in Piemonte: incendi nel Vercellese e nel Torinese

MeteoWeb

Il forte vento che oggi ha sferzato il Piemonte ha alimentato anche alcuni incendi nella regione, complice anche la siccità. Nel pomeriggio, un incendio boschivo ha interessato un’area di circa due ettari tra i comuni di Rovasenda e Roasio, in provincia di Vercelli. Sul posto, è intervenuta una squadra del distaccamento del Vigili del Fuoco e dei volontari di Romagnano Sesia e quattro squadre di volontari AIB dei comuni di Gattinara e Azoglio.

In località Cavaglia di Quarona, in Valsesia, un incendio è scoppiato quando un albero è caduto sui cavi dell’Enel, tranciandoli. Le squadre hanno prima circoscritto e bonificato l’incendio delle sterpaglie, e successivamente rimosso l’albero dai cavi. Non si registrano feriti. Incendi di sterpaglie si registrano anche in provincia di Torino, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 60-70km/h.

