Enorme incendio Spagna: fiamme fuori controllo tra Castellón e Teruel, centinaia di evacuati | FOTO

Vigili del fuoco e militari stanno lavorando senza sosta in Spagna, in una dura lotta contro un incendio forestale divampato ieri tra le province di Castellón, nella Comunità Valenciana, e Teruel, in Aragona: il rogo è ancora fuori controllo, centinaia di residenti sono stati evacuati. Secondo la Guardia Civil finora le fiamme hanno bruciato oltre 1.000 ettari di superficie.

L’incendio è scoppiato a partire dalla località di Villanueva de Viver. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione precauzionale di diverse centinaia di residenti: secondo Tve, tra 800 e 1.000 persone hanno trascorso la notte fuori casa.