Incidenti in montagna: quattro feriti in Piemonte, due gravi

MeteoWeb

Quattro feriti, due dei quali in gravi condizioni, sono il bilancio di due incidenti in montagna avvenuti oggi in Piemonte. Il Soccorso alpino è intervenuto nella zona di Caprie (Torino) per recuperare una donna precipitata da un’altezza di 20 metri alla falesia di arrampicata sportiva, che è poi stata portata con l’elicottero in ospedale in codice rosso.

Nei pressi del Monte Marguareis, tra la Valle Pesio e la Valle Tanaro, nel Cuneese, tre scialpinisti sono precipitati lungo il Canale dei Torinesi. Il più grave è una donna che è stata recuperata per prima e trasportata con l’elicottero in ospedale in codice rosso; gli altri due sono stati ricoverati in codice giallo e verde.