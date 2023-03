Incidente d’auto dell’ex giocatore di calcio della Lazio Kiyine | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel video si può vedere il terribile incidente causato giovedì sera dal giocatore di calcio belga Sofian Kiyine, centrocampista belga-marocchino. Dopo aver colpito la rotonda a una velocità eccessiva, Kiyine è letteralmente volato con la sua auto, sfondando il muro di una palestra da dove stavano uscendo in quel momento dei minori.

La velocità del veicolo è stata stimata a circa 200 km/h su un tratto di strada in cui la velocità deve essere inferiore a 90 km/h. Si è sfiorata la tragedia: i bambini del polo sportivo erano appena usciti dallo spogliatoio, altrimenti Sofian Kiyine avrebbe causato un bagno di sangue. L’auto ha fatto un volo con una traiettoria inverosimile.

La prognosi di Kyine dopo l’incidente d’auto

La scena, degna di un film di avventura, sarebbe assurda se il giovane non fosse in ospedale in condizioni davvero gravi. ferito a seguito dell’incidente purtroppo molto reale. Ricoverato in ospedale, Kiyine è in terapia intensiva e ha fratture multiple ma non è in pericolo di vita, come ha precisato il suo club questo venerdì mattina. Il giovane è l’unica vittima dello schianto.

Foto



/