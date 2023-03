La Giornata mondiale del riciclo: l’iniziativa per il futuro della Terra

MeteoWeb

Oggi 18 marzo si celebra il Global Recycling Day, la Giornata Mondiale del Riciclo. Si tratta di un’importante iniziativa per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di un cambiamento per assicurare un futuro sostenibile per il nostro Pianeta Terra.

“L’Italia è leader in Europa nell’economia circolare e intendiamo mantenere questo primato. Stiamo lavorando in sede comunitaria a difesa di un modello vincente nazionale, che altri Paesi vorrebbero invece mettere in discussione”. Queste sono le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, nella Giornata mondiale del riciclo.

Perché istituire una Giornata mondiale del riciclo

“In quasi tutte le frazioni di imballaggio – aggiunge Pichetto – l’Italia già oggi supera ampiamente i target europei, segno di un impegno costante di un sistema che non smette di investire nella sostenibilità, ottenendo risultati lusinghieri. La Strategia nazionale per l’economia circolare e i programmi per la prevenzione e la gestione dei rifiuti ci forniscono quel quadro d’insieme che serve a raggiungere gli obiettivi”.

“In ambito PNRR – ricorda il Ministro – abbiamo dato di recente il via libera a 192 progetti per investimenti faro di economia circolare, che includono sia la realizzazione di nuovi impianti che l’ammodernamento degli esistenti. E’ stato inoltre – prosegue Pichetto – rifinanziato il programma “Mangiaplastica”, che assegna un contributo a fondo perduto per l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie in PET”.

Una campagna di sensibilizzazione

“La Giornata mondiale del Riciclo – conclude Pichetto – ci ricorda anche quanto conti investire nella consapevolezza e nella corretta informazione dei cittadini, perché considerino sempre di più il riciclo come un contributo diretto alla salvaguardia dell’ambiente e del Pianeta”.