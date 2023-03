Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: tutti i dettagli per il weekend

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo previsioni meteo per 4 e 5 marzo, evidenziando una persistenza dell’instabilità in parte del Centro/Sud sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole.

Nel bollettino, si legge che dalle 13:00 di oggi fino alle 07:00 di domani, domenica 5 marzo, sull’Italia si prevedono al Nord cielo “sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; dopo il tramonto sulla pianura padana formazione di foschie e nel corso della notte possibili locali nebbie a carattere sparso“. Per il Centro e in Sardegna: “sull’isola alternanza di schiarite e annuvolamenti accompagnati da isolati rovesci, anche temporaleschi. Su Marche, Abruzzo e appennino umbro iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse e deboli nevicate oltre 1000-1200 metri, ma con fenomeni in rapido esaurimento e tendenza a schiarite dalle zone più settentrionali nel corso del pomeriggio; dalla sera ampi rasserenamenti. Sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti zone, salvo temporanei addensamenti nelle zone interne del Lazio, sporadicamente associati a brevi rovesci“. Al Sud e in Sicilia “cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, localmente temporaleschi e di forte intensità; nevicate oltre i 1000-1200 metri. Dalla tarda serata fenomeni in esaurimento su Molise e Campania settentrionale, con successive schiarite“.

Temperature: “massime in rialzo al nord, Toscana e Lazio; in diminuzione al sud; senza apprezzabili variazioni sul resto del paese. Minime senza variazioni di rilievo“.

Venti: “da moderati a forti al sud e sulla Sardegna, con rotazione ciclonica attorno al minimo e locali rinforzi lungo le coste, con la tendenza a disporsi da nord-ovest sulla Sardegna e la Sicilia. Deboli, localmente moderati settentrionali sul resto del paese“.

Mari: “molto mossi mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia, ionio e basso adriatico, in attenuazione quest’ultimo. Mossi gli altri mari con moto ondoso in diminuzione su mar Ligure e alto Adriatico“.

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, Domenica 5 Marzo

Nord: “nubi basse su Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto, con al più qualche locale debole pioggia sul levante ligure; bel tempo sul resto del settentrione, ma con copertura bassa in sensibile aumento serale“. Centro e Sardegna: “nuvolosità sempre più diffusa sull’isola con qualche piovasco fino a sera sulle relative aree centroccidentali. Sulle regioni peninsulari iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, seguite nel pomeriggio da una intensificazione della copertura sulla toscana con qualche debole pioggia sul settore nord; dalla sera tuttavia, le nubi diverranno più consistenti anche su Umbria, Lazio e rilievi abruzzesi“. Sud e Sicilia: “molte nubi attese su Puglia meridionale, Basilicata ionica, Calabria e nord Sicilia con rovesci e temporali sparsi, in miglioramento attenuazione dal tardo mattino sulle relative aree pugliesi e lucane e, dalla sera su quelle calabresi e siciliane, con graduale assorbimento delle precipitazioni e schiarite sempre più ampie. Sul restante meridione ampio e prevalente soleggiamento, salvo annuvolamenti compatti accompagnati da piogge e locali rovesci che nelle ore diurne interesseranno le altre zone dell’isola“.

Temperature: “minime in calo su bassa Lombardia, Emilia Romagna, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania e nord Puglia; in rialzo su Alpi occidentali, Sardegna, bassa Calabria e Sicilia orientale; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia; massime in aumento su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna orientale, Sicilia e su gran parte del meridione; in lieve diminuzione su Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia; stazionarie sul resto del paese“.

Venti: “fino a moderati di maestrale su aree ioniche ed isole maggiori; deboli occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche, meridionali sulla Liguria e variabili sul resto del paese“.

Mari: “poco mosso l’Adriatico settentrionale; da poco mosso a mosso il medio adriatico; mosso il basso tirreno ad est; da molto mossi a mossi gli altri bacini“.