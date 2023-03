Lo spettacolo della “Luna del Verme”: una grande sfera arancione sorge dall’orizzonte

MeteoWeb

Stasera splende in cielo l’ultima Luna piena dell’inverno astronomico, con la primavera astronomica che scatterà all’equinozio, il 20 marzo. Questa è diversa dalla primavera meteorologica, iniziata l’1 marzo. Ogni Luna piena ha diversi soprannomi legati al mese in cui sorge. Alcuni di questi soprannomi sono legati al meteo e risalgono a centinaia di anni fa alle tribù dei nativi americani e a quando i primi colonizzatori si stabilirono in tutto il Nord America.

La Luna piena che sorge a marzo è più comunemente chiamata “Luna del Verme”, secondo l’Almanacco dell’Agricoltore. Quando arriva la primavera e le temperature aumentano, i lombrichi iniziano a emergere dal terreno ammorbidito dopo l’inverno. Altri soprannomi per la Luna piena di marzo includono “Luna della Crosta di Neve”, “Luna dell’Aquila” e “Luna di Zucchero”.

Nella splendida foto in alto, Gianni Tumino ha immortalato la “Luna del Verme” mentre sorgeva questa sera. La sequenza, ripresa da Porto Ulisse, nel Ragusano, mostra il nostro satellite sorgere dall’orizzonte come una grande sfera arancione. Come si può notare, la Luna appare più arancione quando è più bassa sull’orizzonte. Il colore arancione è dovuto ad un effetto fisico: quando si guarda verso l’orizzonte, si guarda attraverso una maggiore densità dell’atmosfera terrestre rispetto a quando si guarda verso l’alto e questo conferisce alla Luna un colore rossastro-arancione.

Le dimensioni più grandi del normale della Luna vicino all’orizzonte, invece, sono qualcosa di completamente diverso. Potremmo definirla un’illusione dei nostri occhi, chiamata illusione lunare. Per qualche motivo, il cervello umano tende a vedere gli oggetti che si trovano vicino all’orizzonte particolarmente grandi. Questa “illusione lunare” è il motivo per il quale la “Luna del Verme” stasera è apparsa più grande quando è sorta rispetto a poche ore dopo, quando era ormai alta nel cielo. Inoltre, il fatto di vedere la Luna piena tra gli alberi, tra gli edifici o sopra le montagne, la inserisce visivamente in un ambiente e questo la fa sembrare più grande di quanto non sia.