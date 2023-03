Maltempo Calabria: crolli e verifiche, conta dei danni a Cosenza | FOTO

MeteoWeb

Il Centro Operativo Comunale di protezione civile insediatosi a Cosenza dopo la forte ondata di maltempo di ieri pomeriggio ha effettuato la ricognizione definitiva dei danni. Oggi il personale del comune rimuoverà i resti del lastrico solare della scuola primaria e dell’infanzia “Dionesalvi” caduto nel cortile dell’istituto. I vigili del fuoco stanno verificando anche il lastrico solare della Prefettura e dei fabbricati vicini. Numerosi gli interventi su alberi pericolanti. Danneggiato il semaforo di via Popilia divelto dal vento e crollato un sottotetto non abitato in un fabbricato comunale di via Spiriti. In piazza Riforma calcinacci, pezzi di cornicioni e scossaline cadute sulla strada hanno danneggiato autoveicoli ed uno scooter.

