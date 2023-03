MeteoWeb

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco di Forlì–Cesena, al lavoro dalla notte per le conseguenze del maltempo, in particolare per alberi, pali pericolanti o abbattuti da vento e pioggia. Rimosso un grosso tronco, caduto vicino un’abitazione senza provocare danni all’edificio.

