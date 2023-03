Maltempo Friuli Venezia Giulia: 500 interventi dei Vigili del Fuoco per la forte Bora | FOTO

MeteoWeb

Una forte Bora ha sferzato oggi il Friuli Venezia Giulia, con raffiche fino a 120km/h a Trieste. Sono circa 500 gli interventi di soccorso dovuti al forte vento che il personale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine dalla mezzanotte di domenica alle 18 di oggi. Almeno 170 le chiamate arrivate alle sale operative dei comandi della regione per i danni da vento. A Trieste, i Vigili del fuoco giuliani hanno portato a termine una settantina d’interventi di soccorso e una trentina sono quelli in corso di svolgimento o in attesa.

Oggi stanno operando con 6 squadre supportate da un’autoscala, mentre per riuscire a sopperire alla mole di chiamate è stato anche richiamato personale libero dal servizio. Al momento è in corso un intervento per la rimozione di un grosso albero pericolante in via Sottomonte appoggiato ai cavi elettrici e telefonici e che ha bloccato l’accesso ad alcune abitazioni. A Gorizia, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati con due squadre per una ventina d’interventi di soccorso. A Udine, stanno operando con 6 squadre sul territorio supportate da due autoscale, una delle quali fatta arrivare dal comando di Pordenone: una cinquantina gli interventi dovuti al vento portati a termine e una decina quelli in corso.