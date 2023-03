Maltempo, irrompe il freddo dall’Adriatico: forti temporali al Sud | LIVE

MeteoWeb

Irrompe il freddo sull’Italia meridionale dall’Adriatico, e si scatenano forti temporali. E’ una Domenica di maltempo al Sud Italia, con nubifragi tra bassa Campania e Basilicata, in rapida estensione verso la Calabria. Le temperature sono in picchiata, dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi: in pieno giorno abbiamo +10°C a Matera, +11°C a Pescara, +12°C a Taranto e Foggia, +13°C a Bari e Termoli, +14°C a Brindisi.

Splende il sole, invece, e fa molto caldo nelle Regioni tirreniche dove abbiamo +22°C a Roma, +21°C a Firenze, Pisa e Cagliari. Nel pomeriggio/sera il tempo rimarrà bello e mite in tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, ma peggiorerà al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia, con un ulteriore calo termico nelle Regioni Adriatiche. Per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: