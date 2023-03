Maltempo Marche: oggi allerta a Senigallia

MeteoWeb

La Protezione Civile Regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo per criticità idraulica ed idrogeologica, valido per tutta la giornata di oggi, venerdì 3 marzo 2023. La persistenza sul Mar Tirreno di un ciclone continua a favorire, sul medio versante adriatico, flussi di rientro.

“Il territorio del Comune di Senigallia (Ancona) sarà interessato da cielo molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse durante la prima parte della giornata, con attenuazione nel pomeriggio,” ha spiegato la Protezione Civile delle Marche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: