Maltempo, mareggiata in corso a Scilla | VIDEO

Il forte vento che sta spazzando l’Italia da stamani, sta provocando forti mareggiate su tutte le coste esposte. Spettacolari le immagini realizzate da Enrico Pescatore oggi pomeriggio a Scilla (Reggio Calabria), dove il mare si sta rinforzando sensibilmente a causa della tempesta di ponente-maestrale che infuria al largo su tutto il Tirreno, e anche lungo la costa.

