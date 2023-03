Maltempo: Musumeci firma decreto, 81 milioni per le Marche

MeteoWeb

Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato un decreto col quale viene destinata la somma di oltre 81 milioni di euro per interventi in favore dei territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici per i quali il governo aveva dichiarato lo stato di emergenza. Il provvedimento è stato varato, previa intesa col presidente della Regione Francesco Acquaroli, nominato Commissario delegato all’emergenza.

”Si tratta di un primo ma consistente stanziamento che servirà a finanziare la spesa per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche e per l’immediato sostegno richiesto dalle più urgenti necessità, oltre che per la rimessa in funzione di strutture pubbliche danneggiate,” ha dichiarato Musumeci. Il provvedimento dà attuazione al decreto-legge n.176/2022 convertito dalla legge n.6/2023.