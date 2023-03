USA, venti feroci e forti nevicate dal Sud al Midwest: danni diffusi e diverse vittime | FOTO

MeteoWeb

Si torna lentamente alla normalità nelle zone martoriate del Sud e del Midwest degli Stati Uniti, dopo che un sistema di tempeste ha prodotto venti feroci e forti nevicate, causando danni diffusi e diverse vittime, per poi spostarsi verso Nord/Est. Più 30 cm di neve sono caduti in alcune parti dello Stato di New York, Vermont, New Hampshire e Maine.

Il bilancio delle vittime si è aggravato con ulteriori decessi segnalati in Indiana e Michigan, mentre il governatore del Kentucky ha affermato che almeno 5 persone sono morte nello Stato, dove il sistema ha generato forti venti, tornado e potenti temporali. Le forti piogge hanno anche causato inondazioni nel Missouri meridionale e nell’Arkansas settentrionale.

Il sistema in precedenza aveva colpito la California con ben 3 metri di neve. Le squadre di ricerca hanno salvato diversi californiani bloccati nelle comunità montane dello Stato e alcuni residenti nelle montagne a Est di Los Angeles rimarranno probabilmente intrappolati nelle loro case per almeno un’altra settimana.