California, le montagne di San Bernardino sepolte dalla neve: situazione drammatica, “aiutateci” | FOTO

Storiche bufere di neve hanno investito la California nei giorni scorsi. Le comunità montane dello stato sono letteralmente sepolte dalla neve, tanto da trovarsi in condizioni disperate: sono isolate e hanno bisogno di cibo, medicine e altri rifornimenti. Particolarmente drammatica la situazione per i residenti nelle montagne della contea di San Bernardino. Ieri, venerdì 3 marzo, AIR7 HD ha sorvolato l’area del Lago Gregory di Crestline e ha catturato un grande messaggio scritto nella neve che diceva “AIUTATECI!!“.

Le riprese aeree hanno mostrato decine di residenti in fila a un punto di distribuzione di cibo fuori da un negozio di alimentari a Crestline, dove il tetto era crollato all’inizio della settimana. Alcune persone che vivono nelle comunità montane più piccole come Crestline e Arrowbear affermano di sentirsi dimenticate. “Ci sono tutte queste promesse di spazzaneve che stanno arrivando, di aiuto in arrivo, o di distribuzione di cibo in corso, e per cinque giorni non abbiamo visto nulla di tutto ciò”, ha detto Agina Sedler, residente a Crestline.

Brian Guthrie e sua moglie hanno scavato per giorni un tunnel dalla loro casa alla loro dispensa ad Arrowbear. “Anche se potessimo uscire dal nostro vialetto, è impossibile per noi guidare per 3 metri lungo la strada“, ha detto Guthrie.

La disperazione dei residenti

“È l’una di notte, abbiamo appena finito di spalare, spalare verso il nulla. Non credo che le persone capiscano bene la situazione con cui abbiamo a che fare qui a Crestline. Non abbiamo dove spingere la neve. Sta solo peggiorando le cose. Non ci sono servizi di emergenza, la Guardia Nazionale non è qui, come dicono i notiziari. Non ci sono consegne in corso, sono pochissime le persone in grado di uscire. Il nostro negozio di alimentari è crollato e i residenti dovrebbero camminare per 16km fino a un punto di consegna del cibo. Questa è la situazione nel nostro parco di case mobili da 40 unità”, scrive da Crestline Justine Rombal su Facebook, postando le foto (vedi gallery scorrevole in alto) della zona sepolta sotto la neve.

“Alcune persone non avranno energia elettrica per una settimana perché non lasceranno salire altri camion Edison per aiutare. Il nostro parco di case mobili è quasi esploso oggi”, ha continuato, postando l’immagine di una valvola rotta. “Fortunatamente Jesse e altri due residenti sono entrati nel front office e hanno chiuso la linea principale del gas in modo che Jesse potesse ripararla, il 911 non verrà per noi, 2 case sono già esplose”.

Altre immagini da Crestline mostrano le auto letteralmente sepolte nel bianco, con solo i tergicristalli che spuntano fuori dalla neve, ed enormi quantità di neve sui tetti delle case.

Bufere di neve eccezionali

Un’irruzione di aria artica alla fine febbraio ha prodotto una rara bufera di neve nelle montagne di San Bernardino, dove migliaia di persone vivono nelle comunità forestali ad alta quota. Lake Arrowhead, a circa 16km da Crestline, ha visto un quantitativo totale di 276cm di neve in sette giorni! Una quantità davvero eccezionale, soprattutto se si pensa che la media annuale della comunità è di circa 56cm. Accumuli strabilianti anche nella vicina Running Springs, dove sono caduti 381cm di neve!

La contea di San Bernardino è una delle 13 contee in cui il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’impatto del maltempo.