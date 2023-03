USA, Il Profondo Sud flagellato dai Tornado: gravi danni e diversi feriti in Georgia, Mississippi in ginocchio | FOTO

MeteoWeb

Gli aiuti hanno iniziato a riversarsi in una delle regioni più povere degli Stati Uniti dopo che un tornado si è lasciato dietro una scia di devastazione attraverso una lunga fascia del Mississippi. Nelle scorse ore nuove furiose tempeste hanno colpito il Profondo Sud. Almeno 25 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nel Mississippi mentre la massiccia tempesta ha colpito diverse città venerdì scorso. Un uomo ha perso la vita in Alabama dopo che la sua roulotte si è ribaltata diverse volte.

Tornado in Mississippi

Le squadre di ricerca e recupero hanno ripreso l’arduo compito di scavare tra case rase al suolo, edifici commerciali e uffici comunali. La tempesta ha colpito così rapidamente che il dipartimento dello sceriffo a Rolling Fork ha avuto a malapena il tempo di fare scattare le sirene per avvertire la comunità di 2mila residenti, ha spiegato il sindaco Eldridge Walker. “Quando hanno attivato la sirena, la tempesta aveva già colpito e ha messo fuori uso quella che si trova proprio qui“, ha detto Walker, riferendosi a un’area a pochi isolati dal centro.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per il Mississippi all’inizio di domenica, mettendo a disposizione fondi federali per le aree più colpite.

Gravi danni e feriti in Georgia

I soccorso sono all’opera e gli aiuti hanno raggiunto il Mississippi, ma il National Weather Service ha lanciato una nuova allerta meteo per forti venti, grandinate e possibili tornado in Georgia, Louisiana, Mississippi e Alabama. Un tornado ha toccato terra nella contea di Troup, in Georgia, vicino al confine con l’Alabama, secondo il Georgia Mutual Aid Group. Le aree colpite includono il capoluogo della contea di LaGrange, a circa un centinaio di km a Sud/Ovest di Atlanta. Circa 100 edifici sono stati danneggiati, di cui almeno 30 inagibili, e 5 persone hanno riportato ferite lievi, hanno riportato i funzionari. Molte strade, inclusa la Interstate Highway 85, sono state invase dai detriti. Due tigri sono fuggite per breve tempo dai loro recinti al Wild Animal Safari a Pine Mountain, in Georgia: “Entrambe sono state trovate e riportate al sicuro,” ha confermato il parco.

Stato di emergenza per il tornado EF-4 a Rolling Fork

Per quanto riguarda il Mississippi, a seguito della dichiarazione di Biden, saranno disponibili finanziamenti federali per le contee di Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey. Il tornado ha raso al suolo interi isolati. Sulla base dei primi dati, il tornado ha ricevuto una valutazione preliminare EF-4, secondo il National Weather Service. Un tornado EF-4 ha raffiche di vento massime tra 265 km/h e 320 km/h. A Rolling Fork, il vortice ha ridotto le case a mucchi di macerie e ha ribaltato le auto su un fianco. La Federal Emergency Management Agency ha dichiarato che 25 persone sono morte in Mississippi, 55 sono rimaste ferite e 2mila case sono state danneggiate o distrutte. Il tornado che ha colpito Rolling Fork ha attraversato il Mississippi per circa 95 km per un periodo che è durato più di un’ora, ha confermato il NWS in un rapporto preliminare. Il tornado era largo circa tre quarti di miglio in alcuni punti, secondo la stima preliminare.