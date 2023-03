Meteo Belluno: febbraio più caldo del normale e decisamente siccitoso

MeteoWeb

Il mese di febbraio 2023 “è risultato più caldo del normale e decisamente siccitoso” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “L’ultimo mese dell’inverno meteorologico è statisticamente il meno piovoso dell’anno e uno dei più soleggiati e queste caratteristiche sono state anche quest’anno rispettate o addirittura accentuate. Nella prima decade sono prevalse inizialmente correnti miti da nord e successivamente correnti molto più fredde da nord-est, che hanno portato la seconda ed ultima ondata di freddo dell’inverno, dopo quella dell’11-13 dicembre. Nella seconda decade, dopo alcuni giorni caratterizzati da un solido campo di alta pressione, sono seguite giornate con tempo variabile, ma mai perturbato, per l’azione di un flusso atlantico relativamente mite. Infine l’ultima decade ha visto prima il ritorno dell’alta pressione e poi, a fine mese, un nuovo afflusso di aria fredda dal nord-Europa, che ha interessato però più direttamente la Francia e la Spagna. L’inverno 2022-23 si è rivelato più caldo e meno piovoso/nevoso del normale.

Le temperature medie mensili sono risultate mediamente 2°C superiori alla norma, nonostante la citata fase di freddo, questo per effetto del lungo periodo mite dal giorno 11 al giorno 25. Lo zero termico è variato fra un minimo di 270 m del giorno 7 ed un massimo di 3410 m del giorno 21.

Le precipitazioni totali mensili sono state molto scarse o addirittura assenti. Gli unici fenomeni da segnalare sono le burrasche di neve in quota ad inizio mese sulle Dolomiti settentrionali (essenzialmente su alto Agordino, Ampezzano, Val d’Ansiei e Comelico) e le precipitazioni a carattere di rovescio sulle Prealpi nella notte fra il 25 ed il 26 (Feltrino, Valbelluna ed Alpago). Nel settore centrale della provincia (Dolomiti meridionali), cioè in basso Agordino, Zoldo e Cadore, gli apporti sono stati assenti. La frequenza delle piogge ovviamente ribadisce lo stesso quadro, a fronte dei 5-6 giorni piovosi/nevosi normali per questo mese. Un mese di febbraio così siccitoso non è da considerare complessivamente eccezionale per la provincia di Belluno, per quanto localmente (ad esempio a Forno di Zoldo, Agordo, Borca e Santo Stefano) non si ha alcun riscontro, negli ultimi 37 anni, di un febbraio con precipitazioni pari a zero. Se si considera il bimestre gennaio-febbraio, si nota come negli ultimi tre decenni si sono avute alcune situazioni anche peggiori, per carenza di precipitazioni, come negli anni 2020, 2005, 2000 e 1993.

Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Giorno 4 : vento molto forte in quota e violente raffiche nelle valli, con locali danni, soprattutto sulle Dolomiti. Velocità massime di 165 km/h a Cima Pradazzo, 151 a Ra Vales, 121 sul Faloria, 98 a Cortina, 72 ad Agordo e 70 km/h a Longarone. In questo giorno il fenomeno del Föhn fa innalzare le temperature fino a 18.8°C a Feltre e a 15.9°C a Perarolo;

Giorni 8-9-10: freddo intenso, sia nelle valli che in quota. Si segnalano temperature minime di -22.7°C a Passo Cimabanche, -19.2°C a Cimacanale in Val Visdende, – 14.1°C a Santo Stefano di Cadore e -10.2°C a Belluno;

Giorni dal 12 al 22: temperature insolitamente alte per il periodo, segnatamente in quota nei giorni 14 e 15, con forti inversioni termiche notturne. Le massime raggiungono valori anomali soprattutto a Cernadoi (17.8°C), Malga Ciapela (16.9°C), Arabba (15.8°C) e Passo Falzarego (12.0°C). La differenza termica fra le minime notturne e le massime diurne tocca i 24°C in Cansiglio (da -7.9°C a 16.1°C) 2 e i 22.7°C a Santa Giustina (da -5.9°C a 16.8°C). Nel recente passato condizioni di caldo ancora più anomalo in febbraio si ebbero solo nel 1998.

freddo intenso, sia nelle valli che in quota. Si segnalano temperature minime di -22.7°C a Passo Cimabanche, -19.2°C a Cimacanale in Val Visdende, – 14.1°C a Santo Stefano di Cadore e -10.2°C a Belluno; Giorni dal 12 al 22: temperature insolitamente alte per il periodo, segnatamente in quota nei giorni 14 e 15, con forti inversioni termiche notturne. Le massime raggiungono valori anomali soprattutto a Cernadoi (17.8°C), Malga Ciapela (16.9°C), Arabba (15.8°C) e Passo Falzarego (12.0°C). La differenza termica fra le minime notturne e le massime diurne tocca i 24°C in Cansiglio (da -7.9°C a 16.1°C) 2 e i 22.7°C a Santa Giustina (da -5.9°C a 16.8°C). Nel recente passato condizioni di caldo ancora più anomalo in febbraio si ebbero solo nel 1998.

In tutto si sono avuti 18 giorni soleggiati, 10 variabili o nuvolosi e nessun giorno di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.