Piogge torrenziali e forti venti: il ciclone Freddy si abbatte sul Mozambico per la 2ª volta | FOTO

Piogge torrenziali e forti venti hanno colpito nelle scorse ore parti del Mozambico: il ciclone tropicale Freddy ha colpito il Paese per la 2ª volta in 2 settimane, secondo quanto hanno confermato le autorità locali e le agenzie umanitarie. Le immagini satellitari hanno mostrato che Freddy, sulla buona strada per diventare il ciclone più duraturo mai registrato, ha effettuato il secondo landfall vicino al porto orientale di Quelimane intorno alle 22 ora locale.

“Freddy è arrivato in Mozambico nel distretto di Quelimane, nella provincia di Zambezia, come ciclone tropicale,” ha dichiarato l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA). Alto rischio di inondazioni è previsto per la Zambezia e la vicina provincia di Nampula, ha aggiunto l’OCHA. Piogge intense e forti venti hanno iniziato a colpire l’area al mattino, secondo l’Istituto nazionale di meteorologia del Mozambico.