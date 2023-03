Olbia: il maltempo fa rinviare lo sbarco della crociera Aidablu

MeteoWeb

Il forte vento continua a provocare disagi in Sardegna: in Gallura il maestrale ha soffiato ad oltre 100km/h. A causa delle condizioni meteo e del mare in tempesta, la nave da crociera Aidablu ha scelto di non programmare il viaggio ad Olbia: lo sbarco programmato per questa mattina.

Il forte vento ha provocato vari danni e disagi a Olbia. I Vigili del Fuoco di Olbia, Arzachena e Tempio sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza cornicioni e muri di recinzione o per effettuare interventi su tettoie scoperchiate, come avvenuto nel pomeriggio a Padru. Una decina le auto danneggiate, strade bloccate per ore, alberi sradicati e finiti sugli edifici. Interventi per la caduta di alberi e pali, sono stati effettuati a Pittulongu (via principale), via Veronese e a ridosso del parco urbano Fausto Noce. Il sindaco Settimo Nizzi ha disposto precauzionalmente la chiusura del parco urbano.

