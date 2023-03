Super ondata di caldo tra Nord Africa ed Europa: picchi di +40°C e decine di record battuti | DATI

MeteoWeb

Una super ondata di caldo sta battendo i record di temperatura di marzo in Marocco e nell’Europa sudoccidentale. Mentre in Marocco molte stazioni meteorologiche ieri, mercoledì 29 marzo, hanno registrato il giorno più caldo di marzo, molte stazioni hanno superato i +30°C in Spagna, Portogallo e Francia meridionale.

In particolare, all’aeroporto di Agadir, sulla costa meridionale atlantica del Marocco, sono stati registrati +39,8°C sotto un forte vento caldo di Chergui: si tratta della temperatura più alta mai registrata a marzo ad Agadir. Super caldo anche a Taroudant e Guelmin, entrambe a +37°C, e Marrakech, Tiznit e Zag, che hanno superato la soglia di +36°C. Molte altre località hanno superato i +30°C.

Caldo record nell’Europa sudoccidentale

La mostruosa ondata di caldo che sta colpendo il Marocco si fa sentire anche sull’Europa sudoccidentale. Ieri, 29 marzo, sono stati registrati +37,7°C nelle Isole Canarie: l’isola di La Gomera, che fa parte dell’arcipelago, ha avuto il suo giorno di marzo più caldo mai registrato. Sempre alle Canarie, spiccano i +35,7°C di Maspalomas, +35,1°C a Pajara e +33,3°C all’aeroporto di Lanzarote.

In Spagna, sono stati battuti oltre 20 record mensili, inclusi gli aeroporti di San Sebastian e Bilbao, che hanno registrato rispettivamente +31°C e +30,5°C. In particolare, l’aeroporto di San Sebastian ha battuto il suo record precedente, che risaliva al 31 marzo 2021, di 2°C!

Quella di ieri, 29 marzo, è stata una giornata dal caldo storico anche in Francia, con 9 stazioni meteorologiche sopra i +30°C e 28 stazioni sopra i +29°C! Anche in Francia, sono decine i record infranti. La località più calda del Paese, con +30,8°C, è stata Navarrenx, nel Dipartimento dei Pirenei Atlantici, vicino al confine con la Spagna.

Martedì 28 marzo, anche il Portogallo ha registrato temperature eccezionali, con 6 stazioni che hanno superato i +30°C, molte delle quali hanno battuto i record mensili di marzo. Spiccano i +31,5°C raggiunti a Santarem, che rappresentano il secondo giorno più caldo mai registrato a marzo in Portogallo, ad appena 0,1°C dai +31,6°C di Amaraleja raggiunti il 31 marzo 2005.