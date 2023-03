Ondata di freddo, colpo di coda dell’inverno in arrivo

MeteoWeb

Splende il sole sull’Italia in queste ore, e il clima è particolarmente mite un po’ in tutto il Paese, con temperature primaverili: spiccano i +23°C di Olbia, i +22°C di Cagliari e Ancona, i +21°C di Caserta, +20°C di Roma, Napoli, Firenze, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Latina, Frosinone e Foggia. Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà in modo decisamente brusco. Le previsioni meteo, infatti, sono inequivocabili e confermano l’ipotesi già ampiamente preannunciata nei giorni scorsi su MeteoWeb: sta arrivando il colpo di coda dell’inverno.

Già domani, Martedì 14 Marzo, tornerà il maltempo sull’Italia dapprima al Nord, al mattino, e poi anche al Centro/Sud nel pomeriggio/sera. Ma il giorno della svolta termica sarà dopodomani, Mercoledì 15, quando le temperature crolleranno in tutto il Paese per poi raggiungere il picco più basso Giovedì 16 Marzo, il giorno più freddo della settimana. Il freddo sarà più intenso nelle Regioni Adriatiche e al Centro/Sud, dove giovedì saremo tra 7 e 9°C sotto le medie del periodo. L’ondata di freddo sarà particolarmente rapida e intensa: le temperature risaliranno rapidamente sopra le medie di marzo già nel weekend, quando tornerà a splendere il sole in tutto il Paese (non ci sarà il Medicane ipotizzato nei giorni scorsi dai modelli).

Previsioni Meteo: l'evoluzione sinottica di questa settimana in Europa con l'ondata di freddo sull'Italia

