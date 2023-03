Il percorso del violento tornado del Mississippi: sconvolgenti FOTO mostrano la devastazione di Rolling Fork

MeteoWeb

Un tornado EF4 ha attraversato la città di Rolling Fork, nel Mississippi occidentale, nella notte tra 24 e 25 marzo, causando una distruzione totale. L’outbreak di tornado ha causato 25 morti, 55 feriti e 2mila case danneggiate o distrutte nel Mississippi e le comunità dovranno affrontare un lungo percorso per riprendersi. Le immagini da terra e i video dei droni ripresi all’indomani del tornado hanno rivelato danni sconvolgenti: il tornado ha devastato case e aziende, con quartieri rasi al suolo. Un camion è stato scagliato sopra un edificio come fosse un giocattolo. Grossi pezzi di legno hanno impalato un veicolo.

Le drammatiche immagini satellitari rilasciate da Maxar mostrano una prospettiva diversa della furia del tornado. Da una vista dall’alto, è impossibile non notare gli ingenti danni agli edifici di Rolling Fork causati dal tornado EF4: un percorso di distruzione lungo circa 96km, partendo dalla contea settentrionale di Issaquena fino alla contea settentrionale di Holmes. La larghezza massima del percorso del tornado, durato circa 70 minuti, è stata di 1,2km. Al tornado è stata assegnata una valutazione EF4, con una velocità del vento di picco stimata di 273km/h.

Rolling Fork irriconoscibile dopo il tornado

Baeley Williams, tra i soccorritori di Rolling Fork, ha detto a Bill Wadell, reporter di AccuWeather National, che la città era “irriconoscibile” quando è arrivata. “Ci sono case completamente demolite. Ci sono aziende demolite. La maggior parte della città è irriconoscibile in questo momento”, ha detto Williams.

“La devastazione qui a Rolling Fork è straziante“, ha scritto su Twitter il governatore del Mississippi Tate Reeves, che ha dichiarato lo stato di emergenza nelle contee di Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey a causa degli ingenti danni causati dalle tempeste. La Casa Bianca ha approvato la richiesta di Reeves di assistenza federale per le contee colpite. “Le immagini dal Mississippi sono strazianti”, ha detto Biden nei giorni scorsi. “Mentre stiamo ancora valutando l’intera entità del danno, sappiamo che molti dei nostri concittadini americani non sono solo in lutto per la famiglia e gli amici, ma hanno perso case e attività”.