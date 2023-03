Perù, il ciclone Yaku causa piogge e allagamenti: sei morti

MeteoWeb

Il ciclone Yaku ha causato forti piogge e allagamenti in Perù, provocando almeno sei morti e danneggiando centinaia di case. Le regioni più colpite sono Lambayeque, Piura e Tumbes, dove il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per portare aiuto alle popolazioni colpite. La presidente Dina Boluarte ha affermato che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in 400 distretti mentre cerca di portare soccorso alle regioni colpite più duramente.

L’Istituto nazionale di protezione civile ha detto che 58 persone sono state uccise dall’inizio della stagione delle piogge, iniziata alcuni mesi fa.