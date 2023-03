Domani nuovo peggioramento: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 12 e 13 marzo, evidenziando un nuovo peggioramento a partire da domani.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 marzo 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso per nubi basse con tendenza con maggiori e occasionali addensamenti sui rilievi; attesa ampia schiarita nel pomeriggio e un nuovo o aumento delle nubi in serata.

Al Centro e Sardegna, cielo da poco nuvoloso sulle regioni tirreniche a parzialmente nuvoloso nelle zone interne e adriatiche, con piogge, rovesci e isolati temporali sull’Abruzzo, in sconfinamento sulle zone interne del Lazio centro-meridionale da metà giornata; tendenza al miglioramento e a schiarire su tutte le regioni in serata.

Al Sud e Sicilia, cielo parzialmente nuvoloso con piogge e rovesci su Molise, Puglia adriatica e sulle coste tirreniche calabresi in mattinata, in estensione verso pomeriggio sul resto della Puglia e Calabria, Campania interna, Basilicata e Cilento nonché Sicilia settentrionale; tendenza al miglioramento generale dal pomeriggio, fatta eccezione per la Calabria meridionale e stretto di Messina per residue piogge e isolati temporali fino a sera.

Temperature minime in calo al centro nord, stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole; massime in deciso calo, in amento su Lazio e Umbria.

Venti da deboli a moderati nord-orientali al centro nord, con rinforzi sulle coste, tendenti all’indebolimento dal pomeriggio; venti da nordovest sulle isole maggiori, da moderati a localmente forti sulle coste orientali sulla Sardegna, in indebolimento in serata; da deboli a moderati da nordest e poi da nord al meridione, con rinforzi decisi sulle coste del Salento e dello Ionio dal tardo pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati fin sulla costa il mar di Corsica, mar di Sardegna, Tirreno meridionale, stretto di Sicilia e Ionio meridionale; da mossi a molto mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 13 marzo 2023

Al Nord, copertura sempre più estesa e consistente a partire da ovest con prime deboli precipitazioni attese dal pomeriggio su Piemonte e Liguria centrorientale; peggiora ulteriormente in serata con cielo ovunque coperto con piogge e rovesci diffusi su regioni occidentali e Lombardia, mentre i fenomeni saranno più occasionali e meno consistenti su Emilia e triveneto. Quota neve dalle ore serali sulle aree alpine centroccidentali dai 1500-1600 metri.

Al Centro e Sardegna, sulla Toscana iniziali estese ed innocue nubi alte e sottili, seguite però in mattinata da un graduale, ma deciso aumento della nuvolosità, con piogge dal pomeriggio sul settore nord; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di nuvolosità alta e sottile assolutamente innocua; faranno eccezione solo bassa Calabria e Sicilia, dove saranno invece possibili annuvolamenti più significativi, ma sempre in un contesto asciutto.

Temperature minime in rialzo su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale; senza variazioni di rilievo su Emilia, restante territorio toscano e basso Lazio; in flessione sul resto del Paese; massime in calo sulle aree pedemontane piemontesi, Liguria, nord Toscana, coste laziali, campane e sarde, e sulla Sicilia meridionale; in aumento su est Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Tomagna, Umbria, restante territorio sardo e campani, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria e nord Sicilia; stazionarie sul rimanente territorio.

Venti deboli settentrionali al mattino sulle estreme aree ioniche con locali rinforzi sulle relative aree calabresi; deboli variabili altrove, tendenti a disporsi da meridione al centro-sud e Liguria con rinforzi su quest’ultima da fine giornata.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso, tendente a mosso lo Ionio; mossi, localmente poco mossi gli altri mari, con moto ondoso in aumento serale sul mar di Sardegna.