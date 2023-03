Domani maltempo al Centro/Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 15 marzo, e fino lunedì 20 marzo, evidenziando.

Le previsioni meteo per il 15 marzo 2023

Al Nord, annuvolamenti compatti sui rilievi alpini, con sporadiche nevicate oltre i 1700-1800 metri; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord, ad eccezione di residui addensamenti più consistenti al mattino lungo le coste adriatiche. Nubi medio alte in arrivo dalla serata a partire dalle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, nuvolosità compatta su Marche, Abruzzo e Umbria con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1300-1400 metri. Fenomeni in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso sul resto del Centro, velato poi dalla sera.

Al Sud e Sicilia, sulla Sicilia nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa sull’area settentrionale dove saranno possibili piogge sparse; sulle regioni peninsulari estesa copertura nuvolosa responsabile di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in special modo su regioni tirreniche e Puglia centro meridionale; migliora gradualmente dalla serata.

Temperature minime in generale diminuzione, marcata al Nord e sulla Sardegna; massime in calo, deciso su regioni adriatiche, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia settentrionale.

Venti forti di maestrale con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna; da moderati a forti da Nord-Ovest su Alpi occidentali, Appennino e sul resto del Centro-Sud, con raffiche fino a burrasca su Molise, Puglia e Basilicata; da deboli a moderati settentrionali sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati Tirreno, stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna; generalmente molto mossi i restanti mari.

Il bollettino dal 16 al 20 marzo

Giovedì 16 marzo, al Nord, estesa nuvolosità medio-alta ma con ampi rasserenamenti a partire dal Nord-Ovest dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, nubi alte e sottili che veleranno il cielo ma con ampie schiarite in serata e nella notte. Al Sud e Sicilia, estesa nuvolosità nella forma di velature sulla Sicilia, salvo locali addensamenti compatti sui rilievi dell’isola; cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in tenue aumento sui rilievi alpini, stazionarie sul resto della Liguria, in diminuzione altrove, più marcata su Campania e Basilicata; massime in rialzo su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, coste dell’Emilia-Romagna, Marche, coste abruzzesi, Umbria settentrionale e Sardegna, in calo sulla pianura lombarda e veneta, nonché su Lazio, Campania, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia, senza variazioni sul resto del Paese.

Venti settentrionali: forti sulla Puglia con raffiche fino a burrasca, da moderati a forti sul resto del Sud, ma con raffiche più intense lungo le coste ioniche, deboli al centro e sulla Sardegna; deboli di direzione variabile al Nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato lo Ionio, fino a molto agitato al largo; molto mossi basso Adriatico, stretto di Sicilia e Tirreno meridionale; mossi i restanti bacini ma con moto ondoso in diminuzione su mar Ligure e alto Tirreno.

Venerdì 17 ampio soleggiamento su tutto il Paese.

Sabato 18 graduale aumento della copertura nuvolosa al Nord, su Toscana e Sardegna ma senza fenomeni associati. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Domenica 19 e lunedì 20 cielo parzialmente nuvoloso al Centro-Nord e sulla Sardegna ma con precipitazioni sparse relegate solo alle Alpi orientali; cielo velato al Sud. Nella giornata di lunedì tempo all’insegna della variabilità ma in un contesto asciutto.