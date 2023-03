La Festa della Donna porta la Primavera: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 7 e 8 marzo, evidenziando un rialzo delle temperature dalla Festa della Donna.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 7 marzo 2023

Al Nord, cielo parzialmente nuvoloso con riduzione della visibilità per nubi basse, foschie e nebbie su Liguria e pianure di Veneto e Friuli-Venezia Giulia; aumento della nuvolosità in serata sulla Liguria e Friuli con piogge e isolati temporali.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, più sereno su Marche e Abruzzo; atteso aumento della nuvolosità in serata sulle regioni tirreniche con piogge e isolati rovesci e temporali specie sulle coste.

Al Sud e Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso con piogge, isolati rovesci e temporali su Campania, Calabria tirrenica e Salento in mattinata con rapido miglioramento, fatta eccezione per la Calabria per residui piovaschi; atteso aumento della nuvolosità in serata su tutte le regioni.

Temperature minime stazionarie, in lieve aumento su Puglia e isole maggiori; massime in aumento al Centro Sud, Sardegna e Triveneto, in calo su Piemonte, stazionarie altrove.

Venti deboli variabili al Nord con intensificazione sulle coste liguri da sudovest; generalmente deboli occidentali in intensificazione e rotazione da sudovest sui settori peninsulari; moderati nord-occidentali sulle isole maggiori, in rotazione da sudovest in serata sulla Sardegna.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati il mar Ligure e mar di Corsica; da mossi a molto mossi lo Ionio, l’Adriatico meridionale, lo stretto di Sicilia e il Tirreno settentrionale; da poco mossi a mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 8 marzo 2023

Al Nord, molte nubi su tutte le regioni, con precipitazioni sparse lungo l’arco alpino e sul levante ligure. Fenomeni più diffusi e a carattere nevoso sulle alpi occidentali, generalmente oltre i 1700-1800 m.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con piogge sparse e isolati temporali; questi ultimi lungo le coste tirreniche peninsulari. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con successivo cielo velato; estese nuvolosità medio-alta sul resto del centro, più compatta a ridosso dell’Appennino e con piogge sparse associate.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità alta e sottile sulle regioni adriatiche, salvo annuvolamenti compatti a ridosso dell’appennino al mattino; cielo molto nuvoloso sul resto del sud con precipitazioni sparse, più diffuse sulla Campania. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite, specie sull’isola.

Temperature minime in aumento lungo l’arco alpino, su Emilia-Romagna, Sardegna, Sicilia, Campania, Molise e sulle regioni centrali, in lieve flessione sulla pianura lombarda e sul Piemonte orientale, stazionarie altrove; massime in rialzo al nord-ovest, su Triveneto, restante appennino settentrionale, al centro e sulle isole maggiori, senza variazioni di rilievo o al più in lieve calo sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati: occidentali al centro-sud, più vivaci su bocche di Bonifacio e dorsale appenninica, meridionali su Liguria e appennino settentrionale, con rinforzi su quest’ultimo, da nord-ovest sulle alpi occidentali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Adriatico, Ionio e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari, fino a localmente agitato il mar Ligure.