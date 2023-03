Previsioni Meteo, la Festa della Donna porta il primo caldo ma l’inverno non è finito

MeteoWeb

Nei prossimi giorni sull’Italia arriva il primo caldo della stagione. Le temperature schizzeranno rapidamente verso l’alto a partire da Mercoledì 8 Marzo, il giorno della Festa della Donna, con una vera e propria escalation del caldo che porterà a valori precocemente primaverili nella seconda metà della settimana, ben oltre i +20°C in tutto il Paese con picchi di +25°C in modo particolare al Nord.

Questa situazione si prolungherà con ogni probabilità anche nel weekend e nella prima parte della prossima settimana, con un ulteriore aumento termico nel Paese mentre il clima rimarrà variabile, improntato alle storiche caratteristiche marzoline in un continuo alternarsi di schiarite, annuvolamenti e precipitazioni sparse. Attenzione però a considerare l’inverno finito: non è così. Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli, infatti, confermano il possibile ritorno del freddo a metà della prossima settimana e in modo particolare tra 15 e 16 marzo. Un’ipotesi che ovviamente andrà ancora confermata nei prossimi aggiornamenti, che su MeteoWeb forniremo tempestivamente. Continuate a seguirci!