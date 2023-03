Maltempo, forti piogge in Toscana: crollo alle mura a Lucca

MeteoWeb

Maltempo oggi, con piogge e temporali, su tutte le regioni tirreniche, dalla Liguria alla Sicilia. Tra le regioni più colpite c’è la Toscana, in particolare le province di Lucca e Pistoia, dove si registrano le piogge più intense. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 60mm a Convalle, 59mm a Lucca, 57mm a Camaiore, Fornovolasco, 56mm a Capannori, 54mm a Gombitelli, 53mm a Pomezzana, 52mm a Piaggione, 49mm a Chiatri, Aquilea, 43mm a Viareggio.

Il maltempo delle ultime ore in Toscana ha causato il crollo di una porzione del muro di contenimento sulle mura di Lucca, nel tratto fra Porta Sant’Anna e il baluardo San Regolo. Un lungo tratto di muro di contenimento del contrafforte esterno è finito sul selciato e altre decine di metri sono pericolanti. L’area era già transennata da tempo perché era stato notato un avvallamento del rivestimento in mattoncini e l’amministrazione comunale aveva già previsto di intervenire per la messa in sicurezza. Il Comune di Lucca, immediatamente informato, ha attivato le squadre tecniche per il pronto intervento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: