Festa della Donna con maltempo al Centro/Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 8 e 9 marzo, evidenziando temperature in rialzo con maltempo al Centro/Sud.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 8 marzo 2023

Al Nord, annuvolamenti sparsi inizialmente sui settori alpini centro occidentali, levante ligure, Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia ed in successiva estensione al resto del Nord; qualche rovescio interesserà quest’ultima regione mentre nevicate oltre i 1600-1800 metri si avranno sui rilievi alpini, più insistenti su Val d’Aosta e Alpi occidentali.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e aree appenniniche in generale con piogge sparse e qualche isolato rovescio o debole temporale; nel corso della mattinata tendenza a variabilità a partire da Sardegna e Toscana ed in successiva estensione alle restanti regioni con schiarite sempre più ampie sull’isola; nel pomeriggio gli annuvolamenti insisteranno nelle aree interne con qualche residuo isolato rovescio in particolare sull’alta Toscana e sul Lazio centro meridionale; parzialmente nuvoloso sulle restanti aree adriatiche con qualche addensamento più consistente sulle Marche.

Al Sud e Sicilia, molte nubi su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, in graduale esaurimento a partire dalla serata con schiarite anche ampie sull’isola; parzialmente nuvoloso per nubi prevalentemente medio-alte sul resto del meridione con annuvolamenti più consistenti sulle relative aree appenniniche, Calabria ionica e Salento con scarse probabilità di deboli isolate piogge.

Temperature massime in rialzo su Alpi e Prealpi, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, Toscana, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale; pressoché stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati intorno sud-ovest al centro-sud, con rinforzi in uscita dalle bocche di Bonifacio e sulla dorsale appenninica; deboli da sud sud-ovest su Liguria e appennino settentrionale con rinforzi su quest’ultimo; deboli o moderati dai quadranti occidentali sui settori alpini; deboli variabili sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso, localmente agitato al largo il mar Ligure; molto mosso il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi tirreno e stretto di Sicilia; mossi i restanti bacini.

Il bollettino per domani 9 marzo 2023

Al Nord, nella notte ed al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge su levante ligure e settore orientale friulano, e nevicate sui rilievi alpini dai 1600-1800 metri; seguirà già in mattinata un deciso miglioramento con ampie schiarite, eccezion fatta per l’area friulana. Dalla sera tuttavia, le nubi si intensificheranno nuovamente sulla catena alpina e prealpina, nonché su Liguria e sulle aree pedemontane di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Sardegna, Toscana, nord Marche, Umbria, Lazio e restanti aree appenniniche con piogge fino al pomeriggio su nord Toscana e qualche occasionale, locale piovasco sulle altre zone; nella serata, tuttavia, aumenta il rischio di precipitazioni, anche con possibilità di qualche rovescio tra Sardegna e Lazio. Sul resto del centro cielo caratterizzato da velature anche spesse, ma sostanzialmente innocue.

Al Sud e Sicilia, copertura diffusa e consistente su rilievi molisani, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche con lievi piogge e qualche locale rovescio; tempo più asciutto sul resto del sud con nuvolosità alta e sottile poco significativa, più spessa dal pomeriggio/sera sulle relative aree peninsulari.

Temperature minime stazionarie su Lazio, entroterra sardo e Sicilia occidentale; in aumento sul resto d’Italia, più deciso al nord; massime senza variazioni su Umbria occidentale, nord Lazio, Sardegna centromeridionale, Basilicata e nord Calabria; in rialzo sul resto del Paese.

Venti da moderati a forti occidentali sui crinali alpini occidentali, in attenuazione dal pomeriggio; da moderati a forti sudoccidentali sulla dorsale appenninica; deboli occidentali sul restante centro-sud e sulla pianura padana; deboli di direzione variabile sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar ligure, bocche di Bonifacio, mare e canale di Sardegna e basso tirreno; poco mosso il mar ligure sottocosta e lo stretto di Sicilia a sud; mossi tutti gli altri bacini con moto ondoso in aumento sullo stretto di Sicilia settentrionale.