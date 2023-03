MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una Festa della Donna dalle condizioni meteo spiccatamente variabili. Su metà del Paese, infatti, avremo forti piogge mentre nel rimanente territorio splenderà il sole con temperature in deciso aumento. Clima tipicamente marzolino, quindi, nel nostro territorio nazionale. Nel dettaglio, il maltempo interesserà la fascia tirrenica del Paese e in modo particolare Lazio, Campania e nel pomeriggio/sera anche la Calabria occidentale, estendendosi ad alcune zone di Sardegna e Sicilia.

Ampie schiarite, invece, su tutto il Nord, nel versante Adriatico e al Sud, specie Puglia e zone joniche, dove avremo valori termici di oltre +18/+19°C e una giornata di bel tempo. Questo tipo di variabilità persisterà anche nei prossimi giorni, per tutta la settimana, con imponenti e abbondanti nevicate in arrivo sulle Alpi nei versanti nord/occidentali, in Francia e Svizzera, ma anche con qualche sconfinamento nel territorio italiano tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti, intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: