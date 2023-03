Il mega-ciclone Cornelis flagella l’Europa: bomba di neve in arrivo sulle isole Britanniche

MeteoWeb

L’Europa è flagellata in queste ore da un profondo e violento ciclone ufficialmente denominato Cornelis. La tempesta si sta muovendo in queste ore dalla Danimarca al mar Baltico dove nella notte e domattina toccherà i valori minimi più bassi, sotto i 980hPa, alimentando venti impetuosi tra Norvegia, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, dove sono attesi venti da uragano con raffiche di oltre 130km/h.

Oggi, intanto, il vento ha raggiunto i 98km/h a Capo Blavand e a Kegnæs, in Danimarca, attraversata dalla tempesta che si intensificherà ulteriormente muovendosi verso nord/est nelle prossime ore, come indicano le mappe dei modelli:

Intanto è tornato il freddo nel nord Europa e una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico riporterà la neve nei prossimi giorni nei settori occidentali del Vecchio Continente. Sarà una grande nevicata per Irlanda, Regno Unito e anche alcune zone di Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, oltre che sul versante nord/occidentale dell’arco alpino in Francia e Svizzera. Domani, mercoledì 8 marzo, inizierà a nevicare copiosamente nel Sud dell’Irlanda e nel sud/ovest dell’Inghilterra, con accumuli importanti nelle contee inglesi di Somerset, Wiltshire, Dorset e Devon, in risalita verso Londra, le Midlands e il Galles nel corso della giornata. Dopodomani, giovedì 9 marzo, la neve cadrà abbondante sull’Irlanda, con violente bufere nell’Irlanda settentrionale dove a Belfast è attesa una delle più grandi nevicate della storia con oltre 40cm di accumulo al suolo. In questa situazione, altre grandi nevicate interesseranno il Nord dell’Inghilterra (Cumbria, Lancashire, County Durham, Northumberland, Tyne and Wear e North Yorkshire), e la Scozia meridionale.

La neve cadrà copiosa anche nell’Alta Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania, oltre appunto alle Alpi occidentali tra Francia e Svizzera, dove poi nel fine settimana è attesa un’altra grande nevicata ancor più abbondante. Di fatto, mentre sull’Italia è in arrivo un periodo particolarmente mite, seppur variabile, su gran parte d’Europa è ancora pieno inverno. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: