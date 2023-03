Temperature in rialzo in tutta Italia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 9 e 10 marzo, evidenziando un netto rialzo termico in particolare per la giornata odierna.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 9 marzo 2023

Al Nord, molto nuvoloso ovunque con qualche pioggia su levante ligure e friuli orientale e nevicate sui rilievi alpini oltre i 1800 metri; dalla tarda mattinata deciso miglioramento con ampie schiarite, eccezion fatta per l’area friulana. In serata tornano le nubi su Alpi, Prealpi, Liguria e aree pedemontane del Veneto.

Al Centro e Sardegna, stese velature su aree costiere ed entroterra di Marche e Abruzzo. Molte nubi altrove con occasionali piovaschi a ridosso delle aree appenniniche. Nel corso della serata aumenterà il rischio di precipitazioni, anche a carattere temporalesco, per Toscana e Lazio.

Al Sud e Sicilia, addensamenti consistenti su rilievi molisani e versante tirrenico peninsulare associati a deboli e isolate piogge. Asciutto sulle altre aree dove le nubi si alterneranno a parziali schiarite.

Temperature in rialzo sull’intera penisola.

Venti deboli o moderati meridionali al centro-sud, Liguria, Emilia-Tomagna e coste dell’alto adriatico con sensibili rinforzi sulla dorsale appenninica. Deboli variabili sul resto del nord con rinforzi di foehn sul settore alpino occidentale.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mare e canale di Sardegna, basso Tirreno e mar Ligure, temporaneamente agitato quest’ultimo. Da mossi a molto mossi il restante tirreno e l’Adriatico meridionale. Mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 10 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità compatta, con deboli precipitazioni sparse in graduale assorbimento su Liguria e aree pianeggianti delle regioni centro orientali e schiarite dal pomeriggio sulla pianura veneta ed emiliano romagnola. Nevicate sono attese sulle aree alpine e prealpine oltre i 1600-1800 metri soprattutto sui rilievi occidentali, dove risulteranno diffuse su quelli della Valle d’Aosta.

Al Centro e Sardegna, condizioni di maltempo con molte nubi accompagnate da precipitazioni sparse, anche temporalesche, occasionalmente intense sul lazio; progressivo miglioramento dal pomeriggio con fenomeni in assorbimento e schiarite su Sardegna, Toscana, Lazio e litorale marchigiano.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente molto nuvoloso su tutto il settore, con fenomeni che nel corso della giornata interesseranno un po’ tutte le regioni, soprattutto quelle del versante tirrenico, dove saranno possibili temporali localmente forti in special modo su Campania e Calabria. Graduale miglioramento dal pomeriggio con precipitazioni in assorbimento, eccezion fatta per la Calabria, e schiarite su Sicilia, Basilicata ionica e Puglia.

Temperature minime in calo su Alpi occidentali, ponente ligure e pianura padana centro orientale; senza variazioni di rilievo su restante territorio ligure, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio centro settentrionale ed Abruzzo; in rialzo sul resto d’Italia; massime pressoché stazionarie su Liguria, rilievi del Triveneto, Sardegna e Sicilia centromeridionali, Puglia salentina, Basilicata ionica e Calabria; in diminuzione sul resto del Paese.

Venti forti occidentali su alpi centro occidentali ed al centro-sud con raffiche di burrasca forte sui relativi crinali alpini appenninici e fino a tempesta sulla Sardegna; deboli occidentali in pianura padana e variabili sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati mar ligure, mare e canale di Sardegna nonché il Tirreno; da mossi a molto mossi Adriatico centro meridionale, Ionio e stretto di Sicilia, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest’ultimo dal pomeriggio; da poco mosso a mosso il restante Adriatico.