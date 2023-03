Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani temporali e vento forte

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 10 marzo, e fino mercoledì 15 marzo.

Le previsioni meteo per il 10 marzo 2023

Al Nord, nuvolosità inizialmente diffusa ovunque con isolate precipitazioni su est Liguria, Emilia-Romagna, regioni nord-orientali e restante settore alpino, con nevicate sparse sui rilievi alpini maggiori specie di Valle d’Aosta e Piemonte e quota neve in calo sulla valle d’Aosta non oltre 1600 mt. Rapido miglioramento già durante la mattina su Liguria, Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti e collinari, con schiarite sempre maggiori da ovest e nuove estese velature serali e fenomeni in definitiva cessazione tardo pomeridiana sul settore alpino orientale.

Al Centro e Sardegna, precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio, isolate o sparse su Marche e Abruzzo ma comunque più localizzate sul settore appenninico, con fenomeni anche temporaleschi su Toscana e Lazio, in generale miglioramento da metà giornata su Toscana e Marche e in estensione tra pomeriggio e prima sera al restante centro peninsulare con fenomeni in definitiva cessazione serale; sulla Sardegna nuvolosità variabile con brevi rovesci al mattino sul settore nord, in rapido miglioramento ma con velature sempre più estese.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità variabile sulla Sicilia con locali rovesci fino al tardo pomeriggio ma in contestale miglioramento da ovest dalla tarda mattina con ampie schiarite e seguite da velature anche estese in arrivo serale; parzialmente nuvoloso su Salento e restanti settori jonici peninsulari; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del sud, con precipitazioni da isolate a sparse e anche temporalesche su Campania e settori occidentali di Basilicata e Calabria e locali piogge o brevi rovesci su Molise e restante Puglia, specie su relative aree interne e rilievi maggiori in genere, con nubi in diradamento da nord tra pomeriggio e sera e residui fenomeni possibili fino termine giornata solo sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Temperature minime in calo su alpi occidentali, ponente ligure, Trentino-Alto Adige e pianure di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in aumento su pianure piemontesi, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e sud peninsulare, stazionarie sul resto d’Italia; massime stazionarie su Liguria, rilievi nord-orientali, Calabria e settori sud di Puglia e Sicilia, in generale diminuzione sul restante territorio.

Venti mediamente occidentali: forti sul settore alpino, specie quello occidentale, sull’appennino emiliano-romagnolo e su gran parte del centro-sud, isole maggiori comprese, con le raffiche maggiori e più estese, fino burrasca forte o localmente tempesta, inizialmente sulla Sardegna ma in estensione alla Calabria da metà giornata e anche alla Sicilia dalla sera; deboli con locali rinforzi sul resto del nord.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso il medio-alto Adriatico; localmente molto mossi tendenti a generalmente molto mossi basso adriatico, Jonio e stretto di Sicilia con quest’ultimo anche localmente agitato dal pomeriggio; molto mossi i restanti mari e tendenti a localmente agitati salvo che sull’alto Tirreno.

Il bollettino dall’11 al 15 marzo

Sabato 11, al Nord, nevicate sparse sulle aree alpine esposte a nord di Valle d’Aosta e Piemonte, solo occasionali e fino al primo mattino su quelle di Lombardia e Trentino-Alto Adige, con quota neve generalmente non inferiore a 1800 metri e schiarite pomeridiane anche ampie sul Trentino-Alto Adige; nubi medio-alte anche estese fino la tarda mattina sul resto del nord e nuova innocua nuvolosità in arrivo serale sulle regioni nord-orientali.

Al Centro e Sardegna, nubi in prevalenza medio-alte anche estese ma innocue su tutte le regioni, salvo ulteriori addensamenti bassi su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi più significative in arrivo pomeridiano su Marche e Abruzzo con locali precipitazioni serali associate.

Al Sud e Sicilia, estesa nuvolosità bassa sulla Calabria con locali o isolate piogge o rovesci sul settore esposto a ovest; sul resto del sud nubi irregolari anche estese ma innocue fino metà giornata, in parziale diradamento pomeridiano e nuovo aumento serale, associato a locali piogge, su Molise e Puglia.

Temperature minime in aumento su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi, stazionarie su Sardegna e coste di Marche e Abruzzo, in generale diminuzione sul resto del Paese; massime in diminuzione su Puglia, Calabria, nord Sicilia, Alto Adige e settori nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie su Liguria, sud Sicilia e pianure piemontesi, in generale aumento sul resto d’Italia.

Venti forti occidentali con raffiche di burrasca forte o localmente tempesta su Sardegna, Sicilia e Calabria, in lenta attenuazione dal pomeriggio/sera; moderati occidentali con locali rinforzi sul resto d’Italia e in generale attenuazione, tendenti a divenire orientali sulle regioni centro-orientali del nord e su tutto il restante settore adriatico.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso l’Adriatico e molto mosso lo Jonio, anche localmente agitato il settore sud; da molto mossi ad agitati i restanti mari e tendente a mosso l’alto Tirreno.

Domenica 12 ancora qualche debole nevicata sulle alpi confinali fino metà giornata, deboli piogge o brevi rovesci possibili su Abruzzo, basso Lazio, nord Sicilia e sud peninsulare in definitiva cessazione dal tardo pomeriggio e nella serata. Stabile e maggiormente soleggiato sul resto del paese.

Lunedì 13 inizialmente stabile su tutto il paese ma con estese velature. Graduale peggioramento al nord e sull’alta toscana, con prime precipitazioni pomeridiane su liguria e alto toscana in estensione serale a valle d’aosta, piemonte e lombardia e in misura piu’ occasionale anche alle regioni nord-orientali. Nubi in aumento serale/notturno sul resto del centro.

Martedì 14 diffusa instabilità al nord e Toscana, in miglioramento da ovest già durante la mattina. Precipitazioni sparse su Sardegna e restante centro, in estensione pomeridiana e serale al sud e alla sicilia.

Mercoledì 15 ampio e prevalente soleggiamento al nord salvo nubi innocue sulle aree alpine confinali, velato su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, residua instabilità su centrali adriatiche, Sicilia e sud peninsulare in rapido miglioramento mattutino da nord e in definitiva estensione a Sicilia e sud peninsulare dal pomeriggio e nella serata.