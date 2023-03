Previsioni Meteo, arriva il “Ciclone delle Palme”: maltempo estremo tra domenica e lunedì

MeteoWeb

Bel tempo e temperature in aumento in questi ultimissimi giorni del mese di marzo sull’Italia, ma gli occhi sono tutti puntati sul maltempo in arrivo nel weekend. Il periodo mite e stabile proseguirà fino a sabato 1 aprile (compreso), ma già domenica 2 cambierà tutto. Nel giorno della Domenica delle Palme, l’Italia sarà investita da un profondo ciclone che si intensificherà al Centro/Sud nel corso della giornata determinando una grave escalation del maltempo.

Gli ultimi aggiornamenti hanno pesantemente intensificato l’entità dei fenomeni meteo estremi attesi tra domenica sera e lunedì 3 aprile soprattutto in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove è alto il rischio di pesanti eventi alluvionali. Il maltempo interesserà in modo particolarmente intenso anche il resto del Centro/Sud e alcune zone del Nord, nella giornata di domenica. Farà anche freddo, con abbondanti nevicate sull’Appennino nella prima fase (domenica e lunedì) a quote superiori ai 1.500 metri, poi in rapido calo da martedì anche sotto i 1.000 metri fino a quote collinari in modo particolare nelle Regioni adriatiche.

Ancora presto per sbilanciarsi sulle previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta, ma gli ultimi aggiornamenti lasciano immaginare una tendenza al freddo anomalo anche per i giorni clou delle festività pasquali. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare al meglio la situazione meteo, consigliamo le pagine con tutte le informazioni utili e sempre aggiornate per seguire al meglio il nowcasting meteorologico minuto per minuto: