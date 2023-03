MeteoWeb

Fa sempre più caldo in queste ore sull’Italia, e in modo particolare al Centro/Nord come da consuetudine d’inizio primavera. Oggi le temperature massime più elevate hanno raggiunto +23°C a Bolzano, +22°C a Milano, Brescia, Trento, Vicenza, Ferrara e Pordenone, +21°C a Roma, Firenze, Bologna, Verona, Padova, Udine e Caserta, +20°C a Torino, Perugia, Bergamo, Novara, Guidonia, Foggia, Olbia, Forlì e Aosta. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, con un weekend che si prospetta tipicamente primaverile anche al Sud dove le temperature supereranno abbondantemente i +20°C su tutte le Regioni sia sabato che domenica.

Insomma, non c’è proprio nulla che farebbe presagire il brusco cambiamento atteso per lunedì 27 marzo. Grazie agli sviluppi della meteorologia, però, con ampio anticipo sappiamo che questo antipasto di primavera è solo illusorio. Da lunedì, infatti, sull’Italia torna l’inverno e sarà qualcosa di più di un semplice colpo di coda di fine stagione. Proprio lunedì, infatti, un’irruzione artica colpirà l’Italia facendo crollare le temperature e determinando forte maltempo nelle Regioni centrali e in modo particolare Adriatiche, con copiose nevicate sull’Appennino fino a bassa quota. Martedì 28 il maltempo si sposterà al Sud con nevicate a quote collinari, e tutt’Italia sarà nella morsa del gelo con temperature tra 6 e 8°C sotto le medie al Centro/Nord e fino a 10°C sotto le medie al Sud. Il freddo continuerà anche mercoledì 29 marzo, per il terzo giorno consecutivo.

