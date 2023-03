Previsioni Meteo Lombardia: da domenica tornano nubi e piogge

MeteoWeb

“Oggi e fino al pomeriggio di domenica flusso secco settentrionale in quota con cielo prevalentemente poco nuvoloso nelle ore centrali della giornata. Dalla serata di domenica e per inizio della prossima settimana una ampia saccatura dal nord Europa in approfondimento a nord della catena alpina favorirà un aumento della nuvolosità, con deboli piogge associate ad un flusso più umido occidentale nei bassi strati che interesserà con maggior probabilità i rilievi prealpini lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte e fino al primo mattino addensamenti sui rilievi e nubi basse anche a carattere di foschie o locali nebbie in pianura, quindi ampie schiarite fino a sereno ovunque, salvo addensamenti in tarda serata sulle creste di confine.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 13 e 16°C.

Zero termico: in risalita attorno a 2000 metri in serata.

Venti: in pianura e sull’Appennino deboli dai quadranti occidentali, su Alpi e Prealpi da deboli a moderati settentrionali, a tratti forti sulle creste di confine e non esclusi a carattere favonico sulla parte alpina e prealpina occidentale.