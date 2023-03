MeteoWeb

L’Italia vive una fase di transizione meteorologica che si prolungherà almeno nei prossimi dieci giorni, arrivando così alla fine di marzo. Le temperature aumenteranno nelle prossime ore e in modo particolare Sabato 18 Marzo, per poi stabilizzarsi su valori tra 3 e 6°C superiori rispetto alle medie del periodo per tutta la settimana entrante. Al suolo lo scarto positivo rispetto alla norma sarà un po’ più basso per la presenza di nubi sparse e diffuse che oscureranno il sole e limiteranno il soleggiamento. In ogni caso non avremo precipitazioni degne di nota, ma una spiccata variabilità tra schiarite più o meno ampie e annuvolamenti più o meno compatti.

In questo contesto, è ovviamente impossibile sbilanciarsi a prevedere che tempo farà in un giorno preciso, anche la prossima settimana e quindi figuriamoci ad aprile. Su tante pagine web di siti più o meno seri si iniziano a leggere tendenze e anticipazioni sul meteo di Pasqua e Pasquetta, che sono in calendario per domenica 9 e lunedì 10 aprile. Mancano esattamente 24 e 25 giorni: nessuno è in grado oggi di poter prevedere che tempo farà in quella data, neanche a livello di tendenza. Diffidate, quindi, da ogni pronostico: potrà anche essere azzeccato, così come se scegliamo testa o croce lanciando una monetina.

Piuttosto, lunedì scoccherà l’equinozio di primavera. Anche dal punto di vista astronomico, quindi, entreremo nella stagione di transizione tra l’inverno e l’estate. Le giornate stanno diventando sempre più lunghe e luminose anche grazie al passaggio all’ora legale in programma per il prossimo weekend. Al netto di qualche altro possibile colpo di coda, comunque sempre più modesto, l’inverno è adesso sì ormai alle spalle.

