Previsioni Meteo Pasqua e Pasquetta: lunga fase di freddo e maltempo

Confermato il lungo periodo di freddo e maltempo sull’Italia nella Settimana di Pasqua e Pasquetta. Dopo il colpo di coda dell’inverno che nelle scorse ore ha provocato grandine forte su gran parte d’Italia, adesso la situazione meteo sta migliorando e nei prossimi giorni farà più caldo con temperature in forte aumento fino a venerdì-sabato. La nuova svolta meteorologica sarà Domenica 2 Aprile, nel giorno della Domenica delle Palme che precede Pasqua di una settimana: il tempo peggiorerà con un primo calo delle temperature, ma stavolta il maltempo sarà più duraturo.

In base agli ultimi aggiornamenti, la prossima settimana trascorrerà all’insegna di piogge, temporali e grandinate su gran parte del Paese, almeno fino a mercoledì 5 e giovedì 6 quindi in tutta la prima parte della settimana Santa. Non solo maltempo, ma anche freddo intenso con nevicate fino a bassa quota per un periodo condizionato da connotati meteorologici tipicamente invernali. La situazione potrebbe cambiare da venerdì 7 aprile, ma la prognosi per Pasqua e Pasquetta rimane ancora riservata.

