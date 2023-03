Previsioni Meteo Piemonte: quota neve in calo in serata

MeteoWeb

“All’interno di una vasta struttura depressionaria posizionata sul Mar Mediterraneo, un minimo sul Tirreno si muove lentamente verso nordest convogliando intensi flussi orientali sul Piemonte, che determinano dal pomeriggio precipitazioni deboli diffuse sul settore meridionale, con valori più intensi su zone montane e pedemontane sudoccidentali, e deboli sparse altrove. La quota neve sarà in calo in serata fino a 400-500 m sul basso Piemonte e in successivo rapido rialzo dal primo mattino di domani. La giornata di domani sarà caratterizzata da nuvolosità compatta e fenomeni residui su zone montane e pedemontane alpine, in esaurimento in serata. Venerdì l’allontanamento del minimo verso la Sicilia favorirà ampie schiarite sulla regione e un aumento delle temperature massime“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo molto nuvoloso con copertura in attenuazione dal tardo pomeriggio. Precipitazioni deboli o localmente moderate su zone montane e pedemontane alpine e possibile pioviggine altrove; esaurimento dei fenomeni in serata. Quota neve sui 400-500 m sul basso Piemonte al primo mattino, in successivo aumento sui 600-700 m; altrove sui 700-900 m. Zero termico in aumento fino a 1500 m a nord e 1200-1300 m a sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati in montagna e deboli in pianura con rinforzi tra Astigiano e Alessandrino.