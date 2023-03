Previsioni Meteo Trentino: in arrivo 20 cm di neve

MeteoWeb

La neve tornerà a imbiancare il Trentino sopra gli 800-1.000 metri, localmente a quote inferiori. “La fase con precipitazioni più diffuse e moderatamente intense è attesa già a partire dal tardo pomeriggio sera di oggi ed entro la mattinata di domani,” spiega MeteoTrentino. “Si prevedono accumuli compresi tra i 5 ed i 20 centimetri, con i valori più abbondanti sopra i 1.500 metri e sui settori sudorientali. La Protezione civile del Trentino raccomanda prudenza alla guida sulle strade innevate“.

