Previsioni Meteo Valle d’Aosta: passaggio perturbato tra stasera e domani

“Una vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo a cui è associata aria più fredda continuerà ad interessare la nostra regione sino a tutto venerdì, con un passaggio perturbato tra questa sera e domattina. Nel corso di venerdì l’area depressionaria attenuerà il suo influsso sulla regione alpina allontanandosi verso SE. Sabato e domenica deboli correnti in quota settentrionali, più secche, determineranno tempo stabile sulla Valle d’Aosta. Da lunedì è possibile l’arrivo di aria fredda polare, con peggioramento del tempo nel corso di martedì“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Oggi “da molto nuvoloso a coperto con deboli precipitazioni residue al mattino, nevose sopra i 900 metri circa, in esaurimento con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Venti a 3000 metri al mattino da Sudest moderati, in rotazione da Est-Nordest nel pomeriggio; dalla serata in attenuazione. Nelle valli da Est-Sudest deboli, moderati nella valle centrale nel pomeriggio. Temperature: nelle valli minime stazionarie od in lieve aumento, massime in calo. In montagna in calo. Zero termico in risalita da 800 a circa 1400 metri. Temperature a 1500 metri in risalita da -3 a 0 gradi; a 3000 metri in risalita da -12 a -10 gradi“.