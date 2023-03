Quando sbocciano i tulipani: come e quando piantarli | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il tulipano è un fiore unico nel suo genere, elegante sia bianco sia colorato. La sua fioritura si concentra nei mesi di primavera (da marzo a maggio), ma include anche la stagione invernale nel caso in cui i bulbi provengono dai paesi dove vengono coltivati durante questo periodo. Al contrario di quanto si pensi è un fiore tenace e robusto, se si considera il fatto che dura almeno un paio di settimane prima che i petali appassiscano.

Il significato del tulipano è fortemente evocativo: è infatti il simbolo delle relazioni equilibrate e tenaci nel tempo, come questo fiore. Possiamo dire che sia, quindi, il simbolo del vero amore. Secondo un’antica leggenda, il tulipano è nato dalle gocce di sangue di un uomo che si tolse la vita per amore di una donna.

I significati dei tulipani

Nei vari colori, un omaggio di tulipani assume significati diversi: il tulipano rosa è simbolo di amore affettuoso e di tenerezza. Il Tulipano giallo omaggia la solarità del sorriso di chi lo riceve, ma può anche indicare un amore disperato. Il tulipano bianco esprime candore, purezza, dignità, o una richiesta di perdono.

Il tulipano rappresenta il simbolo dell’Olanda per eccellenza che ne è anche il maggiore produttore ed esportatore mondiale. Il tulipano appartiene alla famiglia delle Liliaceae: per poterli ammirare durante la primavera è necessario avviarne la coltivazione tra ottobre e novembre.

Come vanno piantati i tulipani

I bulbi dei tulipani vanno infatti piantati prima dell’arrivo del grande freddo e delle gelate. I bulbi vanno messi nel terreno a una profondità tra i 10 e i 30 centimetri, sulla base della specie che stiamo coltivando. Il bulbo va piantata ad una profondità che è direttamente proporzionale dall’altezza dello stelo della pianta.

Se vogliamo avere una fonte di ispirazione in Italia, possiamo recarci a Cornaredo, alla periferia di Milano, due giovani olandesi, Edwin e Nitsuhe, hanno realizzato il primo giardino di tulipani. Si tratta di un campo dai mille colori che consta ben 10mila metri quadrati in cui è possibile ammirare 250mila tulipani di ben 185 varietà diverse. Uno spazio aperto a tutti in cui è possibile passeggiare, fotografando questi bellissimi fiori e portarne qualcuno a casa.

Consigli di giardinaggio

Coltivare i tulipani è semplice e soddisfacente: come fiore, non richiede cure complesse. Si può piantarlo in giardino o in vaso sul balcone: l’importante è scegliere un posto adeguatamente soleggiato ma non eccessivamente ventoso. Il vento, infatti, potrebbe danneggiare gli steli.

E’ necessario interrare i bulbi dei tulipani nel periodo compreso tra ottobre e dicembre: i bulbi non temono il freddo però è necessario interrarli prima che sopraggiungano eventuali gelate in modo tale che i bulbi si fortifichino diventando più resistenti alle basse temperature.

Controllare le distanze tra i bulbi

Occorre interrare i bulbi dei tulipani nel terreno a circa 10-20 centimetri di profondità e a una distanza di circa 15-20 centimetri l’uno dall’altro. Se si conosce il colore dei tulipani che si sta piantando, è utile interrare i bulbi in modo da creare colorati contrasti cromatici.

Il terreno ideale, in cui coltivare i tulipani deve essere sabbioso e con una sufficiente capacità di drenaggio. E’ inoltre importante arricchire il terreno con un compost di qualità.

La fioritura

In genere i tulipani fioriscono in primavera: forse anche prima se sono piantate all’inizio dell’autunno. Anche durante il periodo della fioritura sono da escludere le annaffiature eccessive in quanto i ristagni potrebbero rovinare la pianta.

La fioritura può considerarsi conclusa quando le foglie si essiccano completamente: è questo il momento in cui si possono staccare. La pianta non ha bisogno di essere potata. Meglio eliminare i fiori appassiti per poi vederla fiorire nuovamente una volta trascorso il periodo di riposo vegetativo. I bulbi possono essere lasciati nel terreno in attesa della fioritura dell’anno successivo. Ogni due anni però, è meglio rimuoverli, ripulirli dalla terra, lasciarli asciugare bene all’aria aperta e poi conservarli all’interno di un sacchetto di carta fino all’autunno successivo quando potranno essere interrati di nuovo.

La classificazione dei tulipani

I tulipani sono classificati per le caratteristiche dei loro fiori. Questi possono essere singoli o doppi, con forma di coppa, di calice, con petali frangiati o con forme che ricordano un pappagallo o un giglio, con forma di stella, con steli corti, lunghi sottili, ecc..

Quando si sceglie il tipo di tulipano, occorre tenere in considerazione del periodo di fioritura, se adatti o meno alla coltivazione in vaso o in piena terra, per giardini rocciosi o con esposizione semi ombreggiata. Ne esistono di alti a crescita rapida e anche bassi e a crescita lenta. Non dimentichiamo che ne esistono anche profumati.

Tulipani a fiori bianchi:

Tulipabiflora : produce fiori profumati, a forma di stella in uno o due con petali bianchi di colore giallo dorato alla base e grigi arrossati nella parte inferiore.

: produce fiori profumati, a forma di stella in uno o due con petali bianchi di colore giallo dorato alla base e grigi arrossati nella parte inferiore. Tulipa “Mount Tacoma” , con boccioli rosa e verdi aperti, con fioriture bianco-crema e fiore a forma di peonia, fiorisce in tarda primavera.

, con boccioli rosa e verdi aperti, con fioriture bianco-crema e fiore a forma di peonia, fiorisce in tarda primavera. Tulipa ‘Purissima’ , confiori bianchi puri, leggermente profumati, portati su steli robusti, prodotti a metà primavera.

, confiori bianchi puri, leggermente profumati, portati su steli robusti, prodotti a metà primavera. Tulipa ‘Spring Green’ , con fiori bianco-avorio-bianchi, fioriscono in tarda primavera.

, con fiori bianco-avorio-bianchi, fioriscono in tarda primavera. Tulipa ‘White Triumphator’, con fiori a gambo lungo, di colore bianco puro.

Fiori viola-nero o viola-blu:

Tulipa ‘Black Parrot’ , con petali arricciati, a fiori singoli, di colore blu-viola a forma di coppa

, con petali arricciati, a fiori singoli, di colore blu-viola a forma di coppa Tulipa “Blue Diamond” , con fiori bluastro-porpora scuri, con fioritura nella tarda primavera.

, con fiori bluastro-porpora scuri, con fioritura nella tarda primavera. Tulipa ‘Queen of Night’, con petali vellutati, dai fiori a forma di coppa, di colore viola-nero scuro e fioritura in primavera.

Fiori rosa:

Tulipa AGE ‘Angelique’ , con fiori rosa perlato, a forma di peonia, leggermente increspati.

, con fiori rosa perlato, a forma di peonia, leggermente increspati. Tulipa ‘China Pink’, dagli eleganti fiori a forma di calice, di colore rosa intenso dalle basi bianche all’interno, con punte rovesciate.

Fiori gialli:

chrysantha , con fiori gialli, bruno-rossastro all’esterno, dalla forma di stella

, con fiori gialli, bruno-rossastro all’esterno, dalla forma di stella Tulipa “Sweetheart”, dai fiori bianco-avorio, sfumati di giallo limone ed interno giallo intenso.

Fiori di albicocca, cremisi o rosso:

Tulipa ‘Apricot Beauty’ , dai fiori morbidi, di colore rosa salmone, poi con margini arancioni

, dai fiori morbidi, di colore rosa salmone, poi con margini arancioni TulipaLinifolia , dai fiori rosso vivo, ognuno dei petali marcato di nero alla base.

, dai fiori rosso vivo, ognuno dei petali marcato di nero alla base. Tulipa ‘Aladdin’, dai fiori scarlatti, con margini gialli.

