“Voleremo quando saremo pronti”, rinviata la prima missione di Boeing Starliner con astronauti

MeteoWeb

Il nuovo taxi per astronauti di Boeing non partirà per la sua prima missione con equipaggio il mese prossimo. Boeing e la NASA avevano preso di mira la seconda metà di aprile per il Crew Flight Test (CFT), che trasporterà due astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo della capsula privata Starliner, ma il piano ora è cambiato.

“Stiamo modificando i programmi della Stazione Spaziale, inclusa la data di lancio per il nostro Crew Flight Test mentre i team valutano la preparazione e completano il lavoro di verifica. CFT ora verrà lanciato dopo Axiom Mission 2 per ottimizzare le operazioni della stazione,” ha dichiarato Kathy Lueders, human spaceflight chief della NASA.

Le missioni di Axiom e Boeing

Axiom Mission 2, o Ax-2 in breve, sarà la 2ª missione con equipaggio sulla ISS gestita dalla società Axiom Space. Si avvarrà di un razzo SpaceX Falcon 9 e una capsula Dragon, come ha fatto Ax-1 nell’aprile 2022, ed è provvisoriamente programmato per il lancio all’inizio di maggio.

La NASA condividerà presto le date di liftoff previste sia per Ax-2 che per CFT, ha precisato Lueders. “Come sempre, voleremo quando saremo pronti,” ha aggiunto.

Come SpaceX, Boeing detiene un contratto multimiliardario con il Commercial Crew Program della NASA per fornire servizi di “taxi” da e per la ISS. SpaceX ha recentemente lanciato il 6° volo operativo con astronauti in base al suo contratto, ma Boeing sta ancora aggiornando Starliner.

La capsula Boeing ha un volo spaziale di successo alle spalle: un viaggio senza equipaggio chiamato Orbital Flight Test 2, con attracco alla ISS per circa una settimana nel maggio 2022.

CFT è un test ancora più importante per Starliner. La missione decollerà con un razzo United Launch Alliance Atlas V dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, inviando gli astronauti della NASA Suni Williams e Butch Wilmore sulla ISS per un soggiorno di circa 2 settimane.

Se Starliner avrà successo con CFT, la NASA probabilmente la certificherà per missioni regolari con astronauti, accogliendo ufficialmente un altro veicolo spaziale con equipaggio privato nella flotta americana.

Ax-2 invierà 4 persone sulla ISS: l’ex astronauta della NASA Peggy Whitson, John Soffner, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, entrambi membri della prima classe di astronauti dell’Arabia Saudita. Whitson, che ora è consulente per Axiom Space, sarà al comando della missione Ax-2: ha trascorso più tempo nello Spazio (665 giorni) di qualsiasi altro americano.