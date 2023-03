Forti venti in Virginia: Rocket Lab rinvia il lancio del 2° booster Electron dal suolo americano

MeteoWeb

Rocket Lab ha rinviato il lancio della sua 2ª missione dagli Stati Uniti a causa di condizioni meteo sfavorevoli durante lo scorso fine settimana. Un booster Electron doveva prendere il volo nell’ambito missione chiamata “Stronger Together” dal Wallops Flight Facility della NASA in Virginia sabato 11 marzo, ma i venti sul sito di lancio hanno provocato un ritardo. Il liftoff è ora previsto alle 18 ora locale di mercoledì, mezzanotte di giovedì 16 marzo ora italiana, con una finestra di 2 ore. “Sulla base delle previsioni meteo di questa settimana, al momento puntiamo a non prima del 15 marzo, dalle 18:00 alle 20:00,” ha reso noto Rocket Lab.

Rocket Lab, Electron e la missione “Stronger Together”

Electron, alto 18 metri, trasporta 2 satelliti radar ad apertura sintetica (SAR) per la società Capella Space con sede a San Francisco nella missione “Stronger Together“. Se tutto andrà secondo i piani, i due veicoli verranno dispiegati in un’orbita circolare a 600 km sopra la Terra circa 57,5 ​​minuti dopo il decollo.

I satelliti si uniranno alla costellazione SAR di Capella Space, che fornisce ai clienti immagini dettagliate della Terra sia di giorno che di notte, in tutte le condizioni meteo. Questi veicoli spaziali consentono a “Capella Space di fornire immagini SAR della massima qualità e della massima risoluzione disponibili in commercio con i tempi di consegna più rapidi, consentendo alle organizzazioni del settore pubblico e privato di prendere decisioni informate e accurate,” hanno spiegato i rappresentanti di Rocket Lab.

Rocket Lab ha lanciato fino ad oggi 33 missioni orbitali con l’Electron a due stadi, tutte tranne una dal suo Launch Complex 1 in Nuova Zelanda. La missione “Virginia Is for Launch Lovers“, è decollata da Wallops il 24 gennaio di quest’anno e rimarrà l’unica ancora per poco: oltre al volo in programma a breve, il sito ospiterà decolli dell’azienda regolarmente in futuro.