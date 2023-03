San Vito Lo Capo: soccorsa climber in difficoltà sulla parete della Falesia Salinella

MeteoWeb

Allertati dal Centrale Operativa del 118, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 marzo, per il recupero di una climber originaria di Pistoia, in difficoltà sulla parte della Falesia Salinella, zona “Bunker” di San Vito Lo Capo (TP).

Per individuare con precisione la posizione della donna ed avere un quadro della situazione, i tecnici del SASS hanno contattato un altro scalatore presente insieme alla donna, che ha fornito precise informazioni, tali da permettere alla squadra di soccorso di portarsi a monte della falesia, sulla verticale della climber, e provvedere a recuperarla sull’orlo della parete. La scalatrice recuperata presentava in buone condizioni di salute. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso di tipo sanitario ed a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, impervio ed in grotta ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza ed Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.